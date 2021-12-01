Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor

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Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı oynadığı son 6 maçından salondan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar B Grubunda oynadığı son 6 maçından galibiyetle ayrılarak hedefine adım adım ilerliyor. Ligde geride kalan 8. haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor ikinci sırada yer alıyor. Son oynadığı 6 maçında rakiplerini 30’lık sonuçlarla yenen Develi Belediyespor ligin 9. haftasında Cumartesi günü evinde Hatayspor’u konuk edecek. Develi Belediyespor’un ilk 8. haftada aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Develi BelediyesporMaliye İhtisas: 30

2.Hafta Türşad Develi Belediyespor: 32

3.Hafta Develi BelediyesporNiksar Belediyespor: 30

4.Hafta Hatay Erzin YeşilkentDeveli Belediyespor: 03

5.Hafta Develi BelediyesporŞanlıurfa Belediyespor: 30

6.Hafta TED Ankara KolejlilerDeveli Belediyespor: 03

7.Hafta Develi BelediyesporMelikgazi Belediyespor: 30

8.Hafta Akkuş Belediyespor Develi Belediyespor: 03

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