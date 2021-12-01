Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 6.hafta maç programı belli oldu.
5. haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de 6. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Bu hafta Süper Amatör Küme’de oynanacak olan 10 karşılaşmanın tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. Hafta maç programı şu şekilde;
05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 1 Nolu Saha
12.00 EsentepesporKayseri Yolspor
14.00 Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor
05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 2 Nolu Saha
12.00 BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik
14.00 Kayseri GençlerbirliğiErciyes Esen Makina
05 Aralık 2021 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
14.00 Kocasinan ŞimşeksporKayseri Yavuzspor
05 Aralık 2021 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
12.00 Kayseri ŞekersporKocasinan Ülküspor
05 Aralık 2021 Pazar Organize Sanayi Stadı
14.00 OSB AtletiksporAmarat Gençlikspor
05 Aralık 2021 Pazar BAşakpınar Stadı
14.00 Başakpınar BelediyesporGültepespor
05 Aralık 2021 Pazar Develi İlçe Stadı
13.00 Tomarza BelediyesporKayserigücü FK
05 Aralık 2021 Pazar Hacılar Stadı
14.00 Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.