Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 6.hafta maç programı belli oldu.

5. haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de 6. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Bu hafta Süper Amatör Küme’de oynanacak olan 10 karşılaşmanın tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. Hafta maç programı şu şekilde;

05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 1 Nolu Saha

12.00 EsentepesporKayseri Yolspor

14.00 Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor

05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 2 Nolu Saha

12.00 BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik

14.00 Kayseri GençlerbirliğiErciyes Esen Makina

05 Aralık 2021 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

14.00 Kocasinan ŞimşeksporKayseri Yavuzspor

05 Aralık 2021 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

12.00 Kayseri ŞekersporKocasinan Ülküspor

05 Aralık 2021 Pazar Organize Sanayi Stadı

14.00 OSB AtletiksporAmarat Gençlikspor

05 Aralık 2021 Pazar BAşakpınar Stadı

14.00 Başakpınar BelediyesporGültepespor

05 Aralık 2021 Pazar Develi İlçe Stadı

13.00 Tomarza BelediyesporKayserigücü FK

05 Aralık 2021 Pazar Hacılar Stadı

14.00 Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor

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