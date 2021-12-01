Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığın cezası onandı



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kendisini yatak odasındaki dolapta saklanırken yakalayan, bu sırada eşi evde iç çamaşırlarıyla bulunan Suriyeli Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayarak 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Waaled Alsalmo (19) hakkındaki karar, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 25 Ağustos 2019'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Evi arayan Zekeriye E., yatak odasındaki kıyafet dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldırıldı. Alsalmo ile A.E.H. ise kaçtı. Daha sonra yakalanan ikiliden Alsalmo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yargılanan Waaled Alsalmo, geçen yıl 18 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Alsalmo, "Çok pişmanım. Babam ve 2 kardeşim Suriye´de bomba saldırısı sonrası öldü. Annem ve kardeşlerimle Türkiye´ye geldik. Aileme ben bakıyorum. Annem hasta. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Zekeriye E. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Alışveriş yapmıştım. Bisikletle eve uğradım. Zile bastım. Kapıyı eşim A.E.H. açtı. İç çamaşırı vardı. Sanki biri eve gelmiş gibiydi. Şüphelendim. `Neden bu haldesin´ dedim. Banyo yapacağını söyledi. Sanki bir an önce evden gitmemi istiyor gibi davranıyordu. Evi aramaya başladım. Yatak odasındaki dolabı açınca bıçaklandım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Waaled Alsalmo'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

YARGITAYDAN ONAMA

Sanık avukatı, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanığın mahkemeye dilekçe vererek temyiz başvurusundan vazgeçtiği gerekçesiyle sanık avukatının temyiz başvurusunun esastan reddine karar verip, davayı onadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-01 10:12:06



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