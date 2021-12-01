Kazancılar Çarşısı turist çeken mekan haline gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazancılar Çarşısı turist çeken mekan haline gelecek

İHA

Kazancılar Çarşısı turist çeken mekan haline gelecek

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına büyük hızla devam eden Melikgazi Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.
Kazancılar Çarşısı'nın yeni yüzü ile Kayseri yakışır bir hale geleceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazancılar Çarşısı'nda geçen sene başlatmış olduğumuz çalışmalar ihaleyi yaptıktan sonra uygulama aşamasına geçti. Şu anda Kazancılar Çarşısı’nı yenilemek üzere son aşamaya geldik. Özellikle çatı ve tavan kısmının ilk etabı bitti ikinci etaptayız. İnşallah yakın zamanda burayı tamamladığımızda Kayseri'ye yakışır bir yer olacak. Burası hem esnaf arkadaşlarımızın hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekecek güzel bir ortam olacak. Ben ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geceleri sabaha kadar çalışıyorlar esnafa zarar vermemek için. Gündüzleri de kısmen çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki esnafımız mağdur olmadan son aşamaya geldik. Süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek sene gurbetçilerimizin gelmesine burası hazır olacak güzel bir çalışma oldu. Çarşının içerisini de yavaş yavaş değiştirmeye başlıyoruz. Şehrimizin merkezini misafir odamızı olarak görüyoruz. Tarihi Kayseri şehir kütüphanesinin yanındaki 5 katlı binayı yıkarak tarihi alanı ortaya çıkardık. Gön Han’da da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezinde güzel dokunuşlarımız var. Bu kapsamda da kazancılar Çarşısı güzel bir görünüme kavuşuyor. Baştan beri Adnan İncetoprak bizlere destek oldu yine ilgisi devam ettiriyor. Tüm ekip arkadaşları ile birlikte burasının iyi konuma gelmesi için kendileri de gayret gösteriyor. Çarşımız Kayseri yakışır bir hale geliyor, hayırlı olsun” dedi.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, “Melikgazi Belediye Başkanımıza ve bütün ekip arkadaşlarına çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çarşıdaki restorasyon çalışmaları ile burası temiz ve güzel bir mekan haline dönüştürülecek. Çarşıda çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığın cezası onandı
YEREL HABERLER Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan ...
Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi
Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı ...
Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu
Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor
Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor
Kayseri'de kendini terk eden eşine kızıp, evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de kendini terk eden eşine kızıp, evini ateşe ...
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi ...
Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
Kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakalandı
Tramvayın altında can pazarı Kayseri'de tramvayın altında sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Tramvayın altında can pazarı Kayseri'de tramvayın ...
Köksal: "Döviz kuru üzerinden kendi kendine yetebilen ülke olma gayretimizin cezalandırılmasına müsaade etmeyeceğiz" KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal: "Asgari ücret zammının mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Köksal: "Döviz kuru üzerinden kendi kendine yetebilen ...
Cumhurbaşkanına hakaret davası sanığına 1 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanına hakaret davası sanığına 1 yıl 2 ay ...
Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım ...
Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilhisar’da muhtarlarla yatırım değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilhisar’da muhtarlarla ...
Talas’tan 5 mahalleye 5 yeni fırın
YEREL HABERLER Talas’tan 5 mahalleye 5 yeni fırın
Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık artırma ile satanların olduğunu duyduk" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Ekmek üretip satan fırınlarımız maşallah rekabeti çok seviyorlar" "Benim, hobi bahçeleri ile ilgili 'çıkartmayacağız' diye bir cümlem yok" "Bu günlerin geçeceğini, çok daha güzel günleri göreceğimize inanıyorum"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Hobi bahçelerini internette açık ...
Kütüphaneler şehri Kayseri'de 'fuar' heyecanı
YEREL HABERLER Kütüphaneler şehri Kayseri'de 'fuar' heyecanı
Serhat Çelik: "Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır"
YEREL HABERLER Serhat Çelik: "Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ...
Göre Belediyesi’nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Göre Belediyesi’nde imzalar atıldı
Prim borç yapılandırması için son ödeme süresi bugün doluyor
YEREL HABERLER Prim borç yapılandırması için son ödeme süresi bugün ...
Kütüphaneler şehri Kayseri’de fuar heyecanı
YEREL HABERLER Kütüphaneler şehri Kayseri’de fuar heyecanı
Melikgazi, 2021 yılında en çok ruhsat veren belediye olma yolunda
YEREL HABERLER Melikgazi, 2021 yılında en çok ruhsat veren belediye ...
KTO Başkanı Gülsoy üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.