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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi

İHA

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Sultan Sazlığı ve Zamantı Vadisi gibi eşsiz değerleri bağrında barındıran Yahyalı ilçesinde 41 mahalle muhtarı ile buluştu. Yahyalı Otağı Meydan Kafe’nin açılışına katılan Büyükkılıç, 6 bin ton asfalt dökülen caddede yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe ve mahalle sakinlerinin taleplerini, isteklerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Yahyalı ilçesini ziyaret etti.
Burada ilk olarak Yahyalı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yahyalı Otağı Meydan Kafe’nin açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Büyükkılıç açılışta yaptığı konuşmada, “Her şeyden önce başta rahmetli Hacı Hasan Efendi olmak üzere tüm geçmişlerimizi rahmetle anarken, bizim adeta gönül insanı olarak belki yetişmemizde en büyük vesile olduğuna inandığımız Hacı Hasan Efendi’mizi bir kez daha burada anmaktan onur duyuyorum. Onun şahsında Yahyalı’mızın tüm gönül insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.
Bu milletin hizmetkârı olmak için çalıştıklarını, yapılan yatırımların daha fazlasını yapmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimiz. Asfaltmış tabi ki yapılacak. Kanalizasyon çalışmasıymış tabi ki yapılacak. Suyu da yapılacak, hizmetler de gelecek. İnşallah hizmetlerimizin hepsiyle sizleri buluşturmak amacıyla gayret göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.
Büyükkılıç, Kayseri’nin gönül insanlarının merkezi haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Elbette ki burada merkezdeki yapılan hizmetlerin, mahallelerimize, köylerimize de bilfiil gitmesi için gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kapuzbaşı Şelalesi de bizim için önemli, elbette ki Yahyalı’mızın merkezi de önemli ama bütün bunların yanında bir abileri olarak 16 ilçemizin hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden önemli. Kayseri zaten gönül insanlarının merkezi haline gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızı severler, biz de onun yol arkadaşı olarak, ona layık olma yolunda 17 belediye başkanı teşkilatlarımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle el ele sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Ben bu anlayış içerisinde sizlere tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunarken, esnaf kardeşlerimize de Cenabı Allah’tan helalinden bol rızık temenni ediyor, Allah kazadan, beladan, nazardan bu Allah dostlarını, bu güzel insanları, canlarımızı, hemşerilerimizi korusun diyor, sağ olun var olun, Allah’a emanet olun diyorum.”
Açılışın ardından, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında da yapılacak projeleri masaya yatırmak amacıyla tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Yahyalı ilçesinde 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.
Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Biz sizler için varız. Bütün sevdamız, bütün kaygımız, insanlara hizmet etmektir. Ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ideolojik değil, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. İnsanların hayırlısı hizmetkâr olandır” dedi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Başkan Büyükkılıç gibi gecesini gündüzüne katan bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu anlatarak, “41 kere maşallah, 41 muhtarımız var. Muhtarlar bizim sinir uçlarımız. Orda bir sıkıntı olduğu zaman gecegündüz 24 saat zaten telefonumuz, görüşüyoruz, sıkıntı yok. Şehrin şehre göre ilçelerin ilçelere göre sıkıntıları olabiliyor. Talep kâğıdı dağıttık, onu da yazarsak daha teferruatlı olur. Yani içinizde ‘keşke ben şunu da niye söylemedim’ diye kalmasın. Allah razı olsun bizim için çalışan, gecegündüzünü katan bir başkanımız var. Allah’a hamdolsun, bir ekibi var, sağ olsun. Tabi biz de diyoruz ki duayı Bayar beyin şahsında size ediyoruz. Tıbbi doktorluğunun yanında bir de gönül doktoru. Bunu inanarak söylüyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Toplantıda Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanı ile birlikte 41 mahalle muhtarının talep, istek ve tavsiyelerini dinledi. Toplantının ardından Büyükkılıç, Yahyalı Gençlik Merkezi’nde 46 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti.
Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte Yahyalı ilçesi Hasan Efendi Caddesi’nden başlayan ve yapımı devam eden toplam 3 caddede 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilen bölgede incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Büyükkılıç, “Yapılan elektriklerin yer altına alınması, doğalgaz çalışmaları sonrası yıpranmaya bağlı asfaltın yenilenme talebi gündemimize gelmişti. Burada 3 caddemizin asfaltları tamamen yenileniyor. Özellikle Fen İşleri ekibimize teşekkür ediyorum. Bizlerle uyumlu çalışan değerli belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yahyalı’mıza yakışır bir hizmetin geldiğine inanıyorum. 3 cadde için 6 bin ton asfalt harcanmış oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, araç sürücülerine de trafikte hız yapmamaları ve trafik kurallarına uyması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de Başkan Büyükkılıç ve ekibine ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

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