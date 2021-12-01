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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi

DHA

Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi´nde sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Her yıl yeni oteller, sosyal alanlar ve tesisler, Erciyes'te hizmete sunulacak. Bu yıl 3 yeni otelimiz hizmete giriyor. Erciyes'teki yatak kapasitesi 2 bine ulaştı. Önümüzdeki 5 yılda 5 bin yatak kapasitesine ulaşmayı bekliyoruz" dedi.
Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Yağması beklenen karla, 2 bin 200 rakımlı merkezde sezonun açılması hedefleniyor. Erciyes A.Ş.'nin pistlerde yaptığı hazırlıklar tamamlandı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Erciyes, 26 milyon metrekare alana sahip, yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki yayla içerisinde dağın dört bir yanına yayılmış tesislerle çevrili bir yer. Bu nedenle yaz boyu tüm ekip arkadaşlarımız, teknik ekiplerimiz, saha ekiplerimiz, dağdaki teleferiklerin tamiratı, pistlerin onarımı, yeni pistlerin açılması, dağda oluşan deformasyonların tamiratı gibi çok sayıda farklı işle uğraştırlar ve yerli yabancı misafirlerimize iyi bir Erciyes sunmak için çalışmalar yaptılar. Bizim saha çalışması dışında ofis işlerimiz, Erciyes'in dünya ülkelerine tanıtılması, pazarlanması işlemleri hiç durmadan devam etti. Yaz döneminde yüzlerce yerli ve yabancı acente ve operatörle görüşmelerimiz oldu. Her yıl yeni oteller, sosyal alanlar, sosyal tesisler Erciyes'te vatandaşın hizmetine sunulacak. Bu yıl 3 yeni otelimiz hizmete giriyor. Erciyes'teki yatak kapasitesi 2 bine ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hızlı ilerlemeyle 5 bin yatak kapasitesine ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştu.
'CHARTER SEFERLERİYLE GELENLER ERCİYES'İ TERCİH ETTİ'
Kayak sezonunda yurt dışından gelen konukları da ağırladıklarını ifade eden Cıngı, "Pandemi dikkate alınacak olursa, geçen sene çok şükür Erciyes bir rekora imza attı. 2017 yılında charter seferleriyle gelen misafirlerimiz pandeminin de pozitif etkisiyle Erciyes'i tercih ettiler. Bizim uluslararası kuruluşlardan 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikası almamız, pandemi tedbirlerini yoğun biçimde uygulamamız, yerli ve yabancı misafirlerin Erciyes'i tercih etmelerinde en önemli faktör oldu. Bu yıl da Ukrayna, Polonya ve Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla charter seferleriyle misafirlerimiz, 10 günlük tarih paketleriyle hem Erciyes'te kayak yapıyorlar hem de Kayseri mutfağının tadına bakıyorlar. Yaptıkları harcamalarla şehrimiz ve ülkemiz önemli bir turizm gelirine sahip olacak" dedi.
'ŞEHRİMİZİN VE ERCİYES'İN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ'
Erciyes´i tanıtmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cıngı, şöyle konuştu:
"Erciyes, bölgesel kalkınmadaki gücünü ispat ediyor. Böylelikle Kayseri, biraz daha turizm şehri olmaya doğru hızla ilerliyor. Bu sene farklı ülkelerden de misafirlerimiz gelecek. Erciyes A.Ş. olarak ana pazarımız olan Avrupa ülkelerine tanıtım yapıyoruz. Aynı zamanda Avusturya gibi hem kayak yapılan hem de kayak konusunda da misafir ağırlayan ülkelerle görüşüyoruz. Şehrimizin ve Erciyes'in marka değerini artıracağız. Aynı zamanda biz, 'uluslararası bir turizm merkezi' olduğumuzu tescil edeceğiz. Odağımızı İngiltere ve İskandinav ülkelerine çevirmiş durumdayız. Bu yıl Ukrayna'dan tarifeli direkt olarak uçuşlar konuluyor. Karşılıklı olarak hafta da iki, Kayseri'den Kiev'e, Kiev'den Kayseri'ye direkt uçuşlar olacak. Aralık ayının sonuna doğru başlayıp sezon boyunca devam edecek."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-01 11:49:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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