Erciyes beyaza büründü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle sabahın erken saatlerinde Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezdeki yollar da karla kaplandı. Erciyes'te bazı bölgelerde kar kalınlığı, 15 santimetreye kadar ulaştı. Kent merkezinde gece eksi 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 6 derece olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-01 12:31:06



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