16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil zanlısına ‘müebbet hapis’ istemi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği evde, başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısı hakkında verilen mütalaada müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturum olarak görülen davada, tutuklu sanıklar B.A. ve O.Ç. duruşma salonunda hazır bulunurken, genç kızın ailesi ve taraf avukatları da duruşmada yerini aldı. Cumhuriyet savcısı duruşmada, tutuklu sanık B.A.’nın hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesini isterken, tutuklu sanık O.Ç.'nin hakkında ise, beraat kararı verilmesini talep ve mütalaa etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olay

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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