Park halindeki araçlara böyle çarptı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gök Geçidi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 SY 352 plakalı otomobil, park halinde bulunan araçlara çarptı. Kaza anının saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildiği olayda, park halindeki 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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