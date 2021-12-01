3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna Kartal: “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna Kartal: “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar”

İHA

3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna Kartal: “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar”

Köşk Sosyete Pazarı'nda bulunan ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu köy pazarında, 3 dakikada en taze lokumlar üretiliyor. 3 yıldır lokum üreticiliği işi yapan Suna Kartal, “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar” dedi.
Köşk Sosyete Pazarı, yöresel ürünleriyle vatandaşlara doğal ürünler sunuyor. Vatandaşlarında uğrak noktası haline gelen köy pazarında lokum üreticiliği yapan Suna Kartal, vatandaşların istekleri üzerine 3 dakika içerisinde lokum üretiyor.
Hem pratikliği hem de tazeliğinden dolayı lokumlarının vatandaşlarca tercih edildiğini söyleyen Suna Kartal, “Çikolatalı, tahinli, fındıklı ve fıstıklı olmak üzere müşterilerimize kişiye özel ve anlık bir şekilde lokum yapabiliyoruz. Günlük, taze ve hatta anlık lokumların üretimindeyiz. Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar. Lokumlarımızın fiyatları ortalama 30 TL’den başlıyor ve 65 TL’ye kadar çıkıyor. Cezeryelerimiz var. Sütlü, narlı, fındıklı ve fıstıklı gibi çeşitleri var. Çifte kavrulmuş lokumlarımız var. 3 yıldır bu işin içerisindeyiz. Lokumlarımıza rağbet var. Özellikle anlık yaptığımız lokumlarımızdan ballı, kaymaklı ve fıstıklı olan lokumlarımızda tutum çok fazla oluyor. Yanı sırada yine anlık üretimlerimizden çikolatalıya rağbet var. Çok şükür iyi gidiyor. Taleplerimiz yoğun. Herkesi Köşk Sosyete Pazarı, köy pazarına bekliyoruz” diye konuştu.
Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Hayati Dağ ise konuşmasında, “Köşk Sosyete Pazarımız 4 kattan oluşuyor. En üst katımız yöresel köy pazarımız. Burada bulunan stantlarda yöresel köy ürünleri, her ile özgü ürünler satışa sunuluyor. Kayseri halkını buraya mutlaka bekliyoruz. Burada satılan ürünler yöresel olduğu için, insanların mutlaka gelmelerini, ziyaret etmelerini istiyoruz. Biz işletme olarak, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Her kesime hitap ediyoruz. Bunun yanı sıra en üst katımız yöresel gıdadan oluşan bir kat. Safranbolu Lokumcusu’nda yapılan ürünlerde müşterinin isteğine göre günlük ve anlık olmak üzere yardımcı olunuyor. Köşk Sosyete Pazarı’nı halkımız zaten biliyor ama yöreselde yaptığımız bazı değişiklileri de görmelerini istiyoruz. Mutlaka gelmeliler. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki araçlara böyle çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara böyle çarptı
16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil zanlısına ‘müebbet hapis’ istemi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil ...
Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ekibimizle görevimizin başındayız”
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ...
Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
Erciyes beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes beyaza büründü
Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi
YEREL HABERLER Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi
Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı ...
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile ...
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede
Talas Belediyesi’nde 'Kepez' zirvesi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nde 'Kepez' zirvesi
Talas Belediyesi'nde Kepez zirvesi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nde Kepez zirvesi
Kütüphaneler şehri Kayseri’de 'fuar' heyecanı
YEREL HABERLER Kütüphaneler şehri Kayseri’de 'fuar' heyecanı
Kocasinan kışa hazır
YEREL HABERLER Kocasinan kışa hazır
Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara vergi ...
Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığın cezası onandı
YEREL HABERLER Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan ...
Kazancılar Çarşısı turist çeken mekan haline gelecek
YEREL HABERLER Kazancılar Çarşısı turist çeken mekan haline gelecek
Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları adliyeye sevk edildi
Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı ...
Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu
Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor
Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor 6 maçtır kaybetmiyor
Kayseri'de kendini terk eden eşine kızıp, evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de kendini terk eden eşine kızıp, evini ateşe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.