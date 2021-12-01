ERÜ’de “2021 Ahi Evran Yılı” Etkinlikleri Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “2021 Ahi Evran Yılı” etkinlikleri kapsamında “Ahilik Geleneği ve Bilincinin Sürdürülmesi: Günümüz Taş İşçiliğine Bakış” konulu dinleti, defile, sergi, panel ve çalıştay düzenlendi.



Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz da konuşmasında ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında “Ahilik Kültürü adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi toplumumuza kazandırmış önemli ve bir o kadarda müstesna bir kültürdür” dedi. Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta olmak üzere Kayseri ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde etkin rol oynamış Ahi Evran ve O’nun bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla bu yıl Üniversitemiz tarafından bir dizi etkinlikler düzenledik ve düzenlenmeye de devam etmekteyiz. Ahilik Kültürü adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi toplumumuza kazandırmış önemli ve bir o kadarda müstesna bir kültürdür. Bu önemli kültürün nesilden nesile aktarılması ve gelişmesi için ise genç esnaf ve sanatkârlarımıza büyük görevler düşmektedir. Sosyal, iktisadi, siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan Ahilik Teşkilatı’nın parçası olan Esnaf ve sanatkârlarımız, ahilik kültüründen taviz vermeden hızla gelişen teknolojiye ve değişime ayak uydurmak için çaba göstermeleri kaçınılmazdır. Bugün 2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan ahilik kıyafetleri sahne sunumu, Mimari Taş Oymacılığı Panel ve Çalıştayı ile hazırlanan karma sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.”



Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından açılış konseri verildi. Konserin ardından Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Ahiyan isimli Ahilik kıyafetlerinin sahne sunumu gerçekleştirildi. Etkinlik, Taş Oymacılığı Uygulama çalıştayı ile devam etti.

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