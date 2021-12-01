Yenidoğan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesinde bulunan Yenidoğan Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırsever Hamdi Göbeloğlu ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırsever Hamdi Göbeloğlu katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, “Bizler, paylaşmasını bilen bir milletiz. Kayserimizde bu özelliğimiz üst seviyede ve her geçen gün üzerine koyarak bu güzel özelliğimizi devam ettiriyoruz, bu anlayışla bir çok alanda ilimize tesisler kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi. Kayseri de hayırseverlerin, eğitim alanında, sağlık alanında ve ihtiyaç duyulan birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Vali Günaydın, “Bugün de Kocasinan ilçemiz Yenidoğan mahallemizde yaşayan 11 bin vatandaşımızın sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, kaliteli hale getirilmesi için yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalayacağız. Bu yatırım için hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Vali Günaydın konuşmasının devamında; “Sağlık alanlarında son yıllarda Sağlık Müdürlüğümüz ve belediyelerimizle yapılan protokoller sayesinde önemli mesafeler kaydettik, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hayırseverlerimiz ile protokoller imzalayarak bu tesisleri ilimize kazandırıyor” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı konuşmada, “Kocasinan’ımızın büyümesi ve gelişmesiyle ihtiyaçlarımız artıyor. Vatandaşlarımıza hizmet verecek yeni noktalara ihtiyacımız var. Hayırseverimize teşekkür ediyorum” dedi. Hayırsever Hamdi Göbeloğlu ise; “Benim için çok büyük bir mutluluk, hizmete açtığımız zaman mutluluğumuz daha da artacak, Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına ilişkin protokolü Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Hayırseverimiz Hamdi Göbeloğlu birlikte imzaladı.

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