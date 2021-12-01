Melikgazi'de imarsız yapılara geçit verilmiyor Başkan Palancıoğlu; “Zarar görmemek için hiçbir surette kaçak yapı yapmayalım"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hazine arazilerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetiminde olduğunu özellikle hazine arazileri üzerine kaçak yapı yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara kaçak yapıyı hiçbir surette yapmamaları gerektiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

“31 Aralık 2017 yılına kadar daha önceden kaçak olarak yapılan yapıların ruhsatlanması beyan üzerine Çevre Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Ama maalesef bunun akabinde o günden bugüne yapılan yapılar kaçak yapı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle hazine arazilerinin üzerine kaçak yapı yapılmaması gerekiyor. Bu kapsamda özellikle Çevre Bakanlığımız, Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız ve belediyeler hazine arazilerini korumakla yükümlüdürler. Bu çerçevede yapılan yapılar tespit edildiğinde özellikle Çevre İl Müdürlüğümüz tarafından yıkılması için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Kaymakamlık ve belediyelerde bu kaçak yapıların kaldırılması ile ilgili yasal çerçevede gereğini yapmaktadır. Bu kapsamda dün Kıranardı Mahallesi’nde kaçak olarak hazine arazisi üzerine yapılmış ahırın yıkılma işlemi kaymakamlığımız tarafından verilen yazı çerçevesinde belediyemiz tarafından yapılmıştır. Tabii belediyemiz hiçbir şekilde binaların yıkılmasını arzu etmektedir. Ancak kaçak yapılaşma ile ilgili özellikle hazine arazisi üzerine yapılan yapılarla ilgili mevzuat açıktır ve bunların yakılması kanuni bir gerekçedir. Kıranardı’ndaki ahırın 6. ay içerisinde Çevre İl Müdürlüğü tarafından şikâyet üzerine kaçak olduğu tespit edilmiş ve ilgilerine yapının kaldırılması ile ilgili gerekli evraklar düzenlenmiştir. Akabinde Kaymakamlığımız ve Belediyemiz ilgili şahsa tebliğ etmesine rağmen boşaltılmamış ve bina yıkılmamıştır. Yasa gereği hazine arazilerinin korunması çerçevesinde başta Çevre Bakanlığı, Çevre İl Müdürlükleri, Valilik, Kaymakamlıklar ve belediyeler ‘kaçak yapıların yapılmamasını’ yapıldıysa da kaldırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Yapı kayıt belgesi alma durumu bitti ve imar barışı kapsamındaki yasa tamamlandı. Dolayısıyla vatandaşlarımıza kaçak yapıyı hiçbir surette yapmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle hem kendi malları hem kamu mallarının zarar almaması açısından önemli" dedi.

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