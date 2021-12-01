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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçe sakinlerinin 40 yıllık rüyası olan Göğdere Yolu projesinde ihalenin sonuçlanarak imzaların atıldığını ve ayrıca demiryolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu araç üst geçidinin ihalesinin de yapıldığını açıkladı.

Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçe sakinlerinin 40 yıllık rüyası olan Göğdere Yolu projesinde ihalenin sonuçlanarak imzaların atıldığını ve ayrıca demiryolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı’nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu araç üst geçidinin ihalesinin de yapıldığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İlçe Kadın Kolları Vefa Programı'na katıldı. Programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, ilçe başkanları ve AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetimi katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin’in çalmadık kapı bırakmadığını belirterek, “Gerçekten vefa duygusunun çok önemli olduğunu, bu alanda değerli kadın kollarımızın başkanı, nezaket timsali, Emine Hanım’ın yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı kendilerine ben şahsen teşekkür ediyorum. Bu teşkilatın havasını solumuş olan hele siz hanım kardeşlerimiz, bizlerin zaten her zaman adeta eli oldu, ayağı oldu, gücü oldu, her yerde sesi oldu, nefesi oldu ve kapı kapı dolaştınız, AK Parti’mizin en önemli güç merkezi oldu. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ayrıca bu manada özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi. 17 belediye ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediyeler olarak tabi ki biz 17 belediye başkanı kardeşimiz, bakın ayrıştırmıyoruz tüm ilçelerde el ele gönül gönüle Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde, birbirimizi yaralayan değil, birbirimizi zedeleyen değil tam aksine birbirimizi kucaklayan, birbirimize sahip çıkan, yapılanları anlatan, yapılması istenilenleri de nezaket kuralları içerisinde hatırlatan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Allah’a şükürler olsun gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerek ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla her yerde takdir topluyor, her yerde dua alıyor. 30 büyükşehir içerisinde yatırımlar itibari ile birinci sırada, bir numara Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliyor. Daha fazlasını yapmak için de çırpınmalıyız. Anlı şanlı o büyükşehirlerin çoğu adeta gerilerden geliyor. Bunları neden söylüyoruz, biz Allah’a şükür Kayseri felsefesi ile her şeyden önce kamu hakkını, yetim hakkını gözeten, israfa fırsat vermeyen, insanların ihtiyacına cevap vermek için gecegündüz çırpınan ve kara delikleri adeta tıkayan bir anlayış ile 1994’ten beri bir felsefe ile bir kaygıyla el ele, gönül gönüle hep beraber çalışıyoruz.”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda ihya etmek için hizmetten hizmete koştuklarının altını çizerek, “Meclis üyelerimizle kasım ayının başında yaptığımız Meclis çalışmasında ilave bütçemize 300 milyon TL’lik yatırım daha ekledik. Amacımız nedir, ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Kayseri’mizin her yerini her alanda, imar boyutuyla da ulaşım boyutuyla da kentsel dönüşüm boyutuyla da tarım ve kırsal çalımalar boyutuyla da adeta ihya etmek, imar etmektir. Teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür hizmetten hizmete koşuyoruz” diye konuştu. Konuşmasında, Felahiye ilçe sakinlerinin merakla beklediği Göğdere Yolu’nda imzaların atıldığı müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, “Göğdere yolumuzun, meşhur imzasının atıldığını buradan sizlere paylaşmış olalım. Göğdere yolumuz Kamu İhale Kurumu itibariyle bir itiraz vardı, o itiraz reddedildi. İhaleyi alan firma davet edildi, yer teslim yapılmak üzere sözleşme imzalandı. Bu işte ne ile oluyor? Birlikle, beraberlikle, bereketle oluyor. O açıdan yerelde bizler, Ankara’da hükümetimiz ve değerli bakanlarımız ve milletvekillerimiz ile el ele, gönül gönüle koşturuyoruz. İnşallah Kayseri’miz her geçen gün daha güzel çalışmalara imza atacak ve daha güzel hizmetlerle buluşacak” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca demiryolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı’nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu araç üst geçidinin ihalesinin de dün itibariyle yapıldığının müjdesini vererek, şunları söyledi:
“Yakut Mahallemizi, tren yolunun üzerinden geçen araç üst geçidi ile ilgili ihale de dün itibariyle yapıldı, ona da üç tane firma katıldı. Ulaştırma Bakanı’mıza teşekkür ediyoruz. İhale sonuçlanınca sözleşme imzalanacak o iş de bu süreçte böylece tamamlanmış olacak. Hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye diyoruz. Birbirimize sahip çıkıp, inşallah değerli Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemizde mazlum insanları da, insanlığı da hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan yol alacağız. Sizlerin dualarınızı bekliyor, Cenabı Allah sizlere karşı bizleri mahcup etmesin diyorum.”
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise bundan sonraki süreçte seçimlere 1,5 yıl gibi bir zaman kaldığını ve çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade ederek, Allah'tan 2023 Türkiye'sinde, 24 Haziran'daki seçimlerde, 31 Mart 2019 yılındaki bir başarıyı nasip etmesini temenni etti. AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de programa katılımlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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