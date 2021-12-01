İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Hakan Karabalçık
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Attamah, Hosseini, Kemen (Dk.66 Nurettin), Gökhan, Emre (Dk.73 İlhan), Uğur (Dk.46 Uzodimma), Mane (Dk.62 Eray), Onur, Ramazan (Dk.73 Mustafa), Yasir
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (Dk.86 Burak), Berkay, İlker Avşar (Dk.61 Suat), Muhammet (Dk.61 İlker Günaslan), Mahsun, Savaş, Arif, Abdullah, Enes (Dk.86 Halil), Adem, Batuhan (Dk.75 Baha)
GOLLER: Dk.22 Emre, Dk.43 Gökhan, Dk.52 , Dk. 66 Hosseini (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR:Berkay, Enes (Alagöz Holding Iğdır FK)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk eden Yukatel Kayserispor, sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak tur atladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-01 21:06:06
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