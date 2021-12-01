Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0

DHA

Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - 
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Hakan Karabalçık
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Attamah, Hosseini, Kemen (Dk.66 Nurettin), Gökhan, Emre (Dk.73 İlhan), Uğur (Dk.46 Uzodimma), Mane (Dk.62 Eray), Onur, Ramazan (Dk.73 Mustafa), Yasir
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (Dk.86 Burak), Berkay, İlker Avşar  (Dk.61 Suat), Muhammet (Dk.61 İlker Günaslan), Mahsun, Savaş, Arif, Abdullah, Enes (Dk.86 Halil), Adem, Batuhan (Dk.75 Baha)
GOLLER: Dk.22 Emre, Dk.43 Gökhan, Dk.52 , Dk. 66 Hosseini (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR:Berkay, Enes (Alagöz Holding Iğdır FK)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk eden Yukatel Kayserispor, sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak tur atladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-01 21:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 9 gözaltı 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası olan şahısta yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 9 ...
Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor
YEREL HABERLER Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor
Kayseri´de `Bitrota´ soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı
YEREL HABERLER Kayseri´de `Bitrota´ soruşturmasında 2 kişiye ...
Melikgazi'de imarsız yapılara geçit verilmiyor Başkan Palancıoğlu; “Zarar görmemek için hiçbir surette kaçak yapı yapmayalım"
YEREL HABERLER Melikgazi'de imarsız yapılara geçit verilmiyor Başkan ...
Babası ve kardeşi gibi sobadan sızan gazdan öldü (2)
YEREL HABERLER Babası ve kardeşi gibi sobadan sızan gazdan öldü (2)
Büyükkılıç'tan ulaşımda çevreci bir hizmet daha: "Açılan her yeni yola bisiklet yolu"
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan ulaşımda çevreci bir hizmet daha: ...
16 yaşındaki İkra'nın ölümünde bir müebbet, bir beraat talebi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İkra'nın ölümünde bir müebbet, bir ...
Yenidoğan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi
YEREL HABERLER Yenidoğan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi
SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Toplandı
YEREL HABERLER SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Toplandı
Kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden ...
ERÜ’de “2021 Ahi Evran Yılı” Etkinlikleri Devam Ediyor
YEREL HABERLER ERÜ’de “2021 Ahi Evran Yılı” Etkinlikleri Devam ...
Narkotik polislerinden Kur'an Kursu öğreticilerine 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi
YEREL HABERLER Narkotik polislerinden Kur'an Kursu öğreticilerine ...
3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna Kartal: “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar”
YEREL HABERLER 3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna ...
Park halindeki araçlara böyle çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara böyle çarptı
16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil zanlısına ‘müebbet hapis’ istemi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil ...
Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ekibimizle görevimizin başındayız”
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ...
Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
Erciyes beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes beyaza büründü
Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi
YEREL HABERLER Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi
Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı ...
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da 41 mahalle muhtarı ile ...
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.