Yerli ve milli kanama durdurucu Ölümlerin en büyük nedenlerinden olan kanamayı 1 dakikada durduruyor Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Paket maliyetleri 30 ila 50 dolar arasında değişen ürünü 5-10 dolar bandında üretmeyi başardık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve milli kanama durdurucu Ölümlerin en büyük nedenlerinden olan kanamayı 1 dakikada durduruyor Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Paket maliyetleri 30 ila 50 dolar arasında değişen ürünü 5-10 dolar bandında üretmeyi başardık"

İHA

Yerli ve milli kanama durdurucu Ölümlerin en büyük nedenlerinden olan kanamayı 1 dakikada durduruyor Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Paket maliyetleri 30 ila 50 dolar arasında değişen ürünü 5-10 dolar bandında üretmeyi başardık"

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve ekibi, travmaya bağlı ölümlerin ikinci nedeni olan kanamanın önüne geçmek için yerli ve milli ilaç üretti. Yaklaşık 7 yıllık çalışma sonucunda üretilen ve diğer kanama durduruculardan daha etkili olan KANDUR, ülkemize maliyeti 3050 dolar arasındaki ürünü Türk bilim adamları yaklaşık 10 dolara üretmeyi başardı.
Kontrol edilemeyen kanamalar, askeri alanda ölümlerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Kanama, sağlık alanında travmaya bağlı ölümlerin ikinci nedenidir. Kanamalar; travmaya bağlı yaralanma, savaş ve afet yaralanmaları, kesici delici alet yaralanmaları, burun kanamaları, yanık sonrası kanamalar, gastrointestinal sistem kanamaları olarak meydana gelmektedir. Boyutu ne olursa olsun kanamaların erken durdurulması önemlidir. Kanama durdurucu ajanlar; trafik kazaları, afet, acil servislerde, ambulanslarda ve modern cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de kanama durdurucu ürünler ithalat yoluyla kullanıldığı için dışa bağımlılık nedeniyle maliyeti artmaktadır. Ulusal olarak olarak planlanmış ve başarılı olmuş ilaç modelleri prototiplerini ürettiklerini kaydeden Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, yerli ve milli bu ürünün tüm sahada artmasını temenni etti. İlacın tüm tedariklerinin yerli ürünlerle yapıldığını, yapılan deneysel çalışmalarda ise birçok kanama durduruculardan daha etkili olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altıntop; Hem Kayseri Devlet Hastanesi olarak hem de özelinde kendim acil tıp uzmanı olmam hasebiyle bu ilaçla 2014 yılından beri uğraşmaktaydım. Bunun arkasında sadece biz değil ciddi ekiplerimiz var. Sadece Kayseri değil, Niğde ve Ankara’dan bana yardım eden çok değerli akademisyenler var. Savaşlardaki ölümlerin yaklaşık yarısından kanamalar sorumlu ve kanama durdurucular özellikle savaş tıbbında çok kullanılan bir alan. İkincisi bizim acil servisimize başvuran gastrointestinal kanamalar dediğimiz mide kanamalarında, bıçaklanma, yaralanma, trafik kazaları gibi yaralanmalarda yine kanama durdurucuların önemi çok artıyor. Yine burun kanamaları ya da ameliyat esnasında olan kanamaların aniden durdurulması için gereken malzemelere Türkiye’de ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Bu alanda Türkiye’de tabi ki birçok araştırmacı kanama durdurucu üzerinde çalıştılar bizim gibi ama biz yeni kanama durdurucu ilacımızın adını buna ajanda diyebiliriz. Şu anda ilk prototiplerini ürettik. Kesinlikle bir hastada kullanımını söz konusu olmamakla beraber bu prototipleri deneysel ortamlarda kullandık. Yaptığımız deneyler uluslararası geçerli yayınları yapıldıktan sonra kabul edildi ve diğer kanama durduruculardan bu ajanımız çok daha etkili çıktı. İsmini de Türkçe olsun diye ‘KANDUR’ koyduk. KANDUR ilacımızı son 23 yıldır yaptığımız denemelerde içerisinde elimine etmek istediğimiz yabancı maddeler vardı bunları da biz en son bu hafta içerisinde elimize ulaşan bir haberle beraber KANDUR KF modelimizi üretmiş olduk" dedi.

"Kanamanın yüzeyini damarsal (mikrovasküler) düzeyde kapatıyor ve kanamanın dışarı akışını engelliyor"
Patent başvurularının araştırma raporu onayı aldığını da sözlerine ekleyen Altıntop, "Bu ilaç öncelikle vücut dışına olan kanamalarda yara yerine koyduğumuz anda trombositleri aktive ederek, mekanizmasını hemen başlatıyor ve bu pıhtılaşma mekanizması ile beraber Türkçesi ‘çatı’ olan bir modelle beraber kanamanın yüzeyini damarsal mikro düzeyde kapatıyor ve kanamanın dışarı akışını engelliyor. Kanama durdurucular bunu yaparken, alerjik olmamalı, toksik olmamalı, içerisinde yabancı madde birikmemeli, kanamayı durdurduktan sonra yüzeyde bir lezyon ya da yara bırakmamalı. Ayrıca kanama alanına bıraktığınızda aşırı sıcaklığa neden olan kanama durdurucuların aksine bizde herhangi bir sıcaklığa neden olmadan kanamayı durdurdu. Şu anda KANDUR KF modelini üretmemizin nedeni, kişilerde olan mide kanamalarında, mide kanamasının olduğu odak üzerinde çatı sistemini oluşturarak kanamanın durdurulmasını sağlıyoruz. Birçok mekanizmayla beraber bunun 2016 yılında yaptığımız patent başvurularımız, araştırma raporu onayı aldı ve biz hala bu çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Tabi bu bize başka bilgiler öğretti. Bununla beraber, devam eden mikrovasküler ve mikrokapsül ile yapacağımız işlemlere ciddi katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"50 dolar maliyeti 10 dolara üretmeyi başardık"
İlacın piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden birisi olacağını belirten Doç. Dr. İsmail Altıntop, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Acil servislerimizde ve diğer birimlerimizde paket maliyetleri yaklaşık 30 ila 50 dolar arasında değişmektedir. Bu maliyetleri biz neredeyse 510 dolar bandında üretmeyi başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü ilk prototiplerini uygun maliyetlerde ürettik. Bu ürünümüz tamamen dışa bağımsız bir ürün. Yerli ve milli kaynaklarımız ile bu kanama durdurucuyu üretebiliyoruz. Bunun şimdi bazı aşamaları var. Prototipler bizi heyecanlandırmakla beraber bunun diğer çalışmaların da sonra bu piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’de önemli bir ihraç kalemlerinden birisi olacaktır. Bu bilgimizi biz başka ilaçlara ya da başka malzemelere aktararak kullanmak istiyoruz. Bunu tamamen pastör fırınında kuru havada 175 derecede 1 saat sterilize ettikten sonra paketleyip, kullanılabilir hale getirdik. Şu andaki ürünlerimiz insanlarda kullanılabilir olmasına rağmen herhangi bir kullanımımız yok. Sadece in vitro dediğimiz, deneysel ortamlarda bunların etkinliğini araştırıyoruz ve ilk yaptığımıza göre sonuçlar etkinliğimiz başarılı çıkmış durumda. Bazen enfekte yaralarda bu tür ilaçlara ihtiyacımız oluyor. Antibiyotik ile beraber kullanıldığında yara üzerinde örtü görevi yapıyor. Bu örtü görevi nedeniyle yabancı maddelerin geçişini engelleyerek, özellikle şu anda bela olan kronik diyabetik yaralar gibi yaralarda kanama durdurucu etkinliğinin yanında da yara bakımı üzerine önemli etkileri tespit etmiş durumdayız. Yavaş, sakin ama kararlı bir şekilde ilacımızı geliştireceğiz ve memleketimizin hizmetine sunacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor - Adana Demirspor maçı oynanmadı
YEREL HABERLER Kayserispor - Adana Demirspor maçı oynanmadı
Bellona Kayseri Basketbol İsrail’de
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol İsrail’de
Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 4-0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 9 gözaltı 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası olan şahısta yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 9 ...
Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor
YEREL HABERLER Göğdere Mahallesi'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor
Kayseri´de `Bitrota´ soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı
YEREL HABERLER Kayseri´de `Bitrota´ soruşturmasında 2 kişiye ...
Melikgazi'de imarsız yapılara geçit verilmiyor Başkan Palancıoğlu; “Zarar görmemek için hiçbir surette kaçak yapı yapmayalım"
YEREL HABERLER Melikgazi'de imarsız yapılara geçit verilmiyor Başkan ...
Babası ve kardeşi gibi sobadan sızan gazdan öldü (2)
YEREL HABERLER Babası ve kardeşi gibi sobadan sızan gazdan öldü (2)
Büyükkılıç'tan ulaşımda çevreci bir hizmet daha: "Açılan her yeni yola bisiklet yolu"
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan ulaşımda çevreci bir hizmet daha: ...
16 yaşındaki İkra'nın ölümünde bir müebbet, bir beraat talebi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İkra'nın ölümünde bir müebbet, bir ...
Yenidoğan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi
YEREL HABERLER Yenidoğan Mahallesine Yeni Aile Sağlığı Merkezi
SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Toplandı
YEREL HABERLER SOKÜM Kayseri İl Tespit Komisyonu Toplandı
Kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Kuzeninin düğününde oynadığı için eşini darbeden ...
ERÜ’de “2021 Ahi Evran Yılı” Etkinlikleri Devam Ediyor
YEREL HABERLER ERÜ’de “2021 Ahi Evran Yılı” Etkinlikleri Devam ...
Narkotik polislerinden Kur'an Kursu öğreticilerine 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi
YEREL HABERLER Narkotik polislerinden Kur'an Kursu öğreticilerine ...
3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna Kartal: “Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar”
YEREL HABERLER 3 dakikada lokum Lokum üreticisi Suna ...
Park halindeki araçlara böyle çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara böyle çarptı
16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil zanlısına ‘müebbet hapis’ istemi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren katil ...
Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ekibimizle görevimizin başındayız”
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi kışa hazır Başkan Özdoğan: “Tüm ...
Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yapan araçta uyuşturucu çıktı
Erciyes beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes beyaza büründü
Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç minik şampiyonu tebrik etti
Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi
YEREL HABERLER Erciyes´te hedef 5 bin yatak kapasitesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.