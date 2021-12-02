Kayseri'de yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, terminalden çıkış yapan yolcu otobüslerinin kışlık lastikleri denetlendi.

1 Aralık'ta zorunlu kış lastiği lastiği uygulamasına geçilmesinin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini artırdı. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Otogar Büro Amirliği önünde uygulama yapan ekipler, terminalden çıkan yolcu otobüslerinin lastiklerini denetleyerek, kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler verdi.

Lastik ölçme kumpası ile otobüslerin lastiklerini tek tek ölçen ekiplerin yaptığı uygulama, belirli aralıklarla sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.