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Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası Hacılar Kapı'da yapılacak Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "24-27 Şubat'ta 20 ülkeden sporcu katılacak"

İHA

Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası Hacılar Kapı'da yapılacak Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "24-27 Şubat'ta 20 ülkeden sporcu katılacak"

2427 Şubat 2022 tarihinde Erciyes Hacılar Kapı’da yapılacak Uluslararası Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası öncesinde, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, etkinliğe 20 ülkeden çok sayıda sporcunun katılacağını duyurdu.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, dağ kayağına ilginin gün geçtikçe arttığını belirterek, ilçede yapılacak etkinliğe 20 ülkeden sporcunun katılacağını belirterek şöyle konuştu; “Uluslararası Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası öncesinde ilçemizdeki hazırlıklar başlamış durumda. 2427 Şubat 2022’de yapılacak organizasyon öncesinde, İtalyan ekip hazırlıkları kontrol etmek için ilçemizde bulunmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’na teşekkür ederim. Görüyoruz ki çocuklarımızın dağ kayağına olan ilgisi artıyor. İlçemizin ve ilimizin tanıtımında da böyle bir organizasyonun katkısı muhteşem olacak. İnşallah hazırlıklarda da son aşama tamamlandıktan sonra 20 ülkeden misafirlerimiz olacak. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ederim.”
Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Aytekin Sanalan’da etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, yapılacak organizasyonun en güzel şekliyle Türkiye, Kayseri ve Hacılar’ın tanıtımına katkı sunacağını söyledi. Ziyaret sonrasında Dünya Uluslararası Dağ Kayağı Federasyon Başkan Yardımcısı Roberto Cavallo ve Teknik Heyet Başkanı Stephano Muttini, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurul Başkanı Yusuf Hakan Özdemir ve Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran ile birlikte teknik toplantı yaptı.

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