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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri 4. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

İHA

Kayseri 4. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneler şehri Kayseri’de, önceki yıllarda Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan ve alanında örnek gösterilen 4. Kitap Fuarı’nın kapılarını 3 Aralık Cuma günü saat 14.00’te açıyor.
Kadim kent Kayseri’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasında büyük katkılar sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek kitap fuarları ile kitapseverleri, gerekse konser, sergi, tiyatro, spor gibi etkinlikler ile toplumun bütün kesimlerine hitap eden anlayışla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan, alanında örnek gösterilen ve merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına gerçekleşecek 4. Kayseri Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin ve üçüncüsünde de 798 bin kişi tarafından ziyaret edilen ve dördüncüsünde 1 milyonu aşkın ziyaretçi hedeflenen Kayseri 4. Kitap Fuarı, 3 Aralık’ta saat 14.00’da Dünya Ticaret Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla kapılarını kitapseverlere ve tüm İç Anadolu’ya açacak. Bu kapsamda kitap fuarında, 3 milyonu aşkın kitap, 200’ün üzerinde yayınevi ve 270’den fazla yazar okuyucular ile buluşacak. Edebiyat dünyasının önemli isimleri olan Hayati İnanç, Nurullah Genç, Mete Yarar, Şükrü Erbaş, Ahmet Selçuk İlkan, Mehmet Ali Bulut, Tarkan Köylü, Mehmet Emin Ay, Ramazan Kurtoğlu, Serhat Fındık, Bekir Develi, Murat Akan, Sıktı Aslanhan, Serdar Tuncer, Alişan Kapaklıkaya, Abdurrahman Uzun, Beyza Alkoç, İkbal Gürpınar, Tufan Gündüz, Saniye Bencik Kangal, Pelin Çift, Serhat Yabancı, Tolga Akpınar, Sinan Yağmur ve Erhan Altunay gibi sevilen yazar ve şailer 4’üncü Kayseri Kitap Fuarı’nda Kayserililerle bir araya gelecek. Ziyaret saatleri 10.00 ile 21.00 saatleri arasında planlanan fuarda, ayrıca Kayserili yazarlar için de stantlar açılacak.
Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk gelen 4. Kitap Fuarı’nda anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlar hem kitap fuarını ziyaret edecek, hem de konserle keyifli zaman geçirecek. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından olan Metin Şentürk’ün sahne alacağı konser, 3 Aralık Cuma günü, saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve kitapseverlere ücretsiz bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacak olan kitap fuarına, tüm Kayserilileri önceki yıllarda olduğu gibi yine aynı coşku ve heyecanla davet ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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