Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 Sezonu Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30 Kasım 01 Aralık tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalarda 1. Dadaloğlu Şehit Osman Aydın Orta Okulu, 2. Ergenekon Orta Okulu, 3. Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Orta Okulu ve 4. Osman Düşüngel Orta Okulu oldu. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.