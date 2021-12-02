Erciyes'te amatör spor faaliyetleri görüşüldü

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve ASKF Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Kayseri’de Amatör spor faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Kabakcı; “Erciyes Kamp Eğitim Merkezimizde düzenlemiş olduğumuz toplantıda Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Mutlu Önal, Şube Müdürlerimiz ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Kayseri’de spor ve amatör spor faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunduk. İlimizde sporu ileri taşımak adına paydaş kurumlarımız ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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