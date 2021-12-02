Kayserispor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

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Yukatel Kayserispor ile FraportTav Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 15. hafta karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor Antalyaspor maçında Halil Umut Melere düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil yapacak.

Maçın 4.Hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

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