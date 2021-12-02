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İstinat duvarı çöktü, iş makinesi aşağı düştü Devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı Çöken duvarın altında kalan 4 araç zarar gördü

İHA

İstinat duvarı çöktü, iş makinesi aşağı düştü Devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı Çöken duvarın altında kalan 4 araç zarar gördü

Kayseri'nin Talas ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu iş makinesi yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkarken, duvar altında kalan 4 otomobilde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde çalışan bir iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272, 34 CBN 437 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı anlatan araç sahibi, "Bir anda hiç anlamadık. 2 dakikanın içerisinde araç düştü. Biz kepçeciye bir şey oldu zannettik. Toprak kaymış. Aşırı gürültüyle çıktık" dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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