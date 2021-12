Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda hedef 800 binin üzerinde ziyaretçi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Çocuklarımızın geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kitap Fuarı'na 800 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yarın açılacak olan Kayseri 4. Kitap Fuarı hakkında bilgiler verdi. Fuara 270 yazarın ve 200'ün üzerinde yayın evinin katılacağını dile getiren Büyükkılıç, 800 bin üzerinde ziyaretçi beklediklerini de belirtti. Büyükkılıç, "Beklenen gün yaklaştı. Yarın inşallah fuarı hep beraber göreceğiz. Hazırlıklarımız, tamamlanma aşamasına geldi. 270 tane yazarımız, 200’ün üzerinde yayın evimiz, 3 milyon civarında kitabımız ve inanıyoruz ki bir önceki rekorlarımızı egale edecek olan, milyonlara ulaşacak olan kitapseverimiz bu ortamı teneffüs edecekler. Biz yakın zamanlarda rahmetli olan Sezai Karakoç’un anısına bu fuarımızı onunla taçlandırdık ve onun adı ile de anmak üzere de bunu belirledik. İnşallah o, ‘ey sevgili, en sevgili’ diyen Allah dostunu, diriliş neslinin müjdecisi ve onu oluşturan fikirlerin sahibi Sezai Karakoç’un ruhuna, anlayışına uygun bir kitap fuarını bu sene hayata geçiriyoruz. Fuarımız, merkezde herhangi bir ulaşım sıkıntısı yok. Her semtten de zaten kitap severlerimizi hem taşıyacak hem de evine götürecek ortamı da hazırlamış bulunuyoruz. Yazarlarımızda, yayınevlerimizde yüz yüze görüşmek, onların sohbetlerinden istifade etmek, kitaplarını imzalatmak herhalde hepimizin bu duyguları yaşaması gerekir. Kayseri’ye bu yakışır, Kayserililer okumayı, dinlemeyi ve okutmayı sever. Alimler şehridir. 5 tane üniversitemiz vardır. 300 bin civarında ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere, 80 bin civarında da üniversite olmak üzere 400 bine yakın öğrencimiz söz konusu. Ben diyorum ki; ey anneler, babalar bu yavrularımızın elinden tutalım onları getirelim ve kitaplarla buluşturalım. O ortamı teneffüs etmelerini sağlayalım. 7 belediyemize ait kütüphanesi olan bir şehrimiz var. İnşallah yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bünyesinde donanımlı, toplum koşullarına uygun, Kültür Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde yapacağımız, önemli bir kitap merkezi olacak olan kütüphanemiz ile de şehrimizi buluşturacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Biz gençlerimizi seviyoruz. Biz onların donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönü zengin ve kişilikli olmalarını çok arzuluyoruz. Geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz. Rekorumuzu kırıp, daha yukarılara çıkmak hedefimiz. Bir önceki fuarımızda 798 bin ziyaretçiydi. 800 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacak olan etkinlikler hakkında da konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü diyorlar ama biz engelleri aşan bir anlayış içerisinde o canlarımıza, özel dostlarımıza ilgi duyup, onların da bir bakıma hem günlerini kutlamak hem de hem de onların sevincini paylaşmak açısından yine kendi ile barışık olan Metin Şentürk dostumuzu Kayseri'mizde misafir edeceğiz. Onun hem hoş sohbetlerinden hem de o güzel sesinden inşallah istifade edeceğiz. Aynı zamanda o güne özgü olmak üzere Engelsiz Yaşam Merkezimiz ki bu merkezimizin Anadolu’da eşi ve benzeri yok. Onu da bir bakıma tanıtacağız ve hizmete başlamış olacak. Açılışını da daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın marifetiyle zamanı gelince yaptıracağız. Hayırseverimize de teşekkür ediyoruz. Belediye hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha 3 Aralık’ta hayata geçmesinin de hep beraber keyfini ve mutluluğunu yaşayacağız. Her yaş grubuna ve engelli yavrularımıza hitap edecek olan özellikleri taşıyor. 3 kısım içeriyor. Hiç kimse birbiri ile bir bakıma buluşmuyor. Sportif alanları ile oradaki hobi ortamları ile sanat merkezleri ile atölyeleri ile havuzu ile tam donanımlı bir engelleri kaldırma merkezi, engelsiz yaşam oluşturma merkezi diye nitelendirebiliriz. Resmi bir kurum statüsünde, bakanlığımızın kontrolünde olacak ve biz orada herhangi bir ücret almayacağız. Vatandaşlarımıza bu hizmeti vereceğiz. Üniversitemizin hemen karşısında, dolayısı ile yine ulaşım sıkıntısı olmayan bir merkezde bu hizmetimizle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Unutmayalım ki her vatandaşımız bir engelli adayıdır. Temenni etmeyiz ama engelliye acımaktan öte onların elinden tutmak, yanında olmak, onların sorunlarını aşmak hepimizin görevi olmalıdır" şeklinde konuştu.

