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KTO’da e-ticaret ve e-ihracat zirvesi E-ticaret ve e-ihracat profesyonelleri KTO’da iş çevreleri ile buluştu

İHA

KTO’da e-ticaret ve e-ihracat zirvesi E-ticaret ve e-ihracat profesyonelleri KTO’da iş çevreleri ile buluştu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) organizasyonuyla Orta Anadolu iş dünyası eticaret ve eihracat için bir araya geldi.
Uluslar arası eticaret ve eihracat platformu WORLDEF ile Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Kayseri Ticaret Odası’nın organizasyon partnerliği ile düzenlenen Kayseri ETicaret ve Eİhracat Konferansı 2021, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerini eticaret ve eihracat farkındalığı için buluşturdu. Konferansta; eticaret ve eihracat sektörüne önemli bir katkılar sağlayan profesyoneller, girişimciler ve firmalar bir araya geldi. Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ücretsiz konferansa; Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Türkiye İş Bankası’nın Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar da katıldı. Konferansa, Kayseri iş çevrelerinden ve girişimcilerden de çok sayıda katılım oldu.

Hasan Köksal: "Stratejik olarak eticaret ve eihracat hepimizin gündeminde"
Konferansın açılış konuşmalarında ilk olarak Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal söz aldı. Köksal, eticaretin pandemi döneminde herkesin gündemine girdiğini belirterek, “Hormonlu büyüyen eticarette geçtiğimiz kasım ayı bana göre bayram ayıydı.” dedi. Köksal, “Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimize dijitalleşmeyi ve kurumsallaşmayı eticaret alanında gerçekleşmesini ısrarla tavsiye ediyoruz. Stratejik olarak eticaret ve eihracat hepimizin gündeminde. Eticaret ile ürün satan firmaların ortak buluştuğu sorunlar iade süreçleri, hepimizin bu işten hedeflediği kârın üzerinde iade maliyeti getirmeye başladı. Ürünü, teşhiri, vitrini mağaza yorumlarına dönüştü. Tüketici öncelikle mağaza puanınıza ve tüketici yorumlarına bakar hale geldi. Temassız teslimat, temassız ödeme yöntemlerini kullanmaya başladık. Bu dönüşüm sürecinde kargo firmaları da kendilerine önemli çözüm yolları aramaya başladılar. Yurt dışında teslimat ve kurulum gerektiren ürünler satıyorsanız. Bu süreçte destek olacak partnerler gelişmeye başladı. Lojistik firmaları da kendilerini güncellemeye başladılar. Bankacılık sistemleri de alt yapılarını arttırmaya başladılar.” ” ifadelerini kullandı.

Ömer Nart: "Türkiye’de eihracatın 800 milyar dolarlık bir ekonomi"
Daha sonra kürsüye gelen WORLDEF Başkanı Ömer Nart ise, Türkiye’de eihracatın 800 milyar dolarlık bir ekonomi olduğuna işaret ederek, “Türkiye olarak bütün dünya ticaretinden yüzde 0,7 gibi bir pay alıyoruz. Bu hak etmediğimiz bir durum. Biz de WORLDEF olarak bunu fark ettiğimiz için bu işi sadece Türkiye’de değil, dünyada da yapmaya karar verdik.” dedi. WORLDEF’in hizmetlerinden de bahseden Ömer Nart, şu bilgileri paylaştı: “Biz aslında eticareti ve eihracatı merkezine alarak birçok iş yapan bir şirketiz. Kültür Bakanlığı onaylı, lisanslı yayın eviyiz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir okuluz. Bugüne kadar 27 bin kişiye eticaret eğitimleri verdik.”

Bora Gülşeni: "Eticaret ekosistemine destek vermeye devam edeceğiz"
WORLDEF’in ana iş ortağı Türkiye İş Bankası’nın Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni de, “Yaklaşık 3 yıldır WORLDEF ile sponsorluktan daha öte bir iş ortaklığı içerisinde eticaret ve eihracatın geniş kitleler arasında kullanabilmesine yönelik İş Bankası olarak ülkemiz işletmelerini ticarette destekleme misyonumuza yönelik bir iş birliği içerisindeyiz.” dedi. Gülşeni, “Elektronik ticaret ekosistemine İş Bankası olarak desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Eğitimci taraf olarak WORLDEF ile kendi bakış açımızdan tahsilat tarafındaki çözümlerle ekosisteme katkı sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ahmet Emin Kilci: "Kayseri’de eticaret yapan 6 bine yakın firma var"
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, “Eticaretin toplam ticaret içerisindeki oranı yüzde 15’lerden yüzde 20’lere yaklaşmış durumda.” dedi.
Dünyada sınır ötesi eticaret hacminin 1 trilyon doların üzerinde olduğuna işaret eden Kilci, şöyle devam etti: “Buradan ülkemizin aldığı pay gerçekten çok düşük. Kayseri olarak bakacak olursak, özellikle birkaç yıldır çoğu girişimcimiz eticarete giriyor. Kayseri, eticaret yapan firma sayısı bakımından 8. sırada. Anadolu’nun sanayi şehirlerinin başında gelen Kayseri’de eticaret yapan 6 bine yakın firma var. Ama bizim eticaretten bir tık ileriye, eihracata geçmemiz gerekiyor. Bu rakamlar şu gerçeği de söylüyor; şehrimiz gerçekten büyük bir ticaret şehri. Bu girişimciliği ve kurumsal dönüşümü yavaş yavaş dijital dönüşüm ile birlikte birleşerek yeni bir boyut kazanması gerektiği bir gerçek.”

Denizhan Burhan Çanakpınar: "Ciddi anlamda eticaret alanında çalışmalar yapıyoruz"
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen konferansa katılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar da, “6 bin yıllık ticaret şehri olan Kayseri’nin geleneksel ticarette gün geçtikçe büyüyen pazar payına sahip olması gerekiyor. Ciddi anlamda eticaret alanında çalışmalar yapıyoruz. e38 platformunda 2 binin üzerinde ürünü alıcıyla buluşturuyoruz.” diye konuştu.

Eticaret ekosisteminin temsilcileri tecrübelerini paylaştı
Eticaret ve eihracat konferansı kapsamında protokol konuşmalarının ardından keynote sunumlar ve “Küresel Rekabetten Çıkış Yolu: ETicaret”, “Perakendeyi Yeniden Tasarlamak”, “Bütünleşik Eİhracat” konulu üç ayrı panel düzenlendi. Konferans, gelişen ve değişen eticaret ve eihracat ekosistemine uyum sağlamak isteyen tüm işletmeler ve girişimciler için önemli fırsatlar sundu. Kayseri iş çevrelerine, ekosistemdeki önemli markaların temsilcileri ve eticaret profesyonelleri ile networking imkanı sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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