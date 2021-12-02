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Engelli vatandaşlardan anlamlı tiyatro oyunu Vali Günaydın: “Engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam edecek”

İHA

Engelli vatandaşlardan anlamlı tiyatro oyunu Vali Günaydın: “Engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam edecek”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kayseri Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliği ile engelli vatandaşlar tarafından ‘Oyun İçinde Oyun’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp ve dernek üyeleri, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve lise öğrencileri katıldı.

Engelli vatandaşlar için daha fazla çalışma yapılacağını söyleyen Vali Günaydın, “Az önce kahramanlarımızın çok güzel bir gösterisini izledik ve izlerken de ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Dünya Engelliler Günü nedeni ile bu engel tanımayan kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ilan edilmiş bir gün. O günden bugüne yapılan çalışmalarla bu konuda önemli mesafeler alındığını da görüyoruz ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Son yıllarda ülkemizde de Cumhurbaşkanımızın talimatları ile engel tanımayan kardeşlerimize ve ailelerine yönelik çok güzel çalışmalar yapıldı. Bunları yakından takip ediyoruz. Yapılacaklar var ve onlar içinde çalışmalar devam ediyor. Bizlerin gayesi de bu engel tanımayan çocuklarımızın ve fedakar ailelerinin sıkıntılarını asgariye indirmek. Yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak. Bizler valilik ve diğer kurumlar olarak her zaman sizlerin yanındayız. Çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmak her zaman boynumuzun borcu. Ben destek veren bütün kurumlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile hep beraber değişik etkinlikler düzenliyoruz. Her bireyin bir gün engelli adayı olacağının göz ardı edilmemesi gerektiği anlayışı içerisinde neler yapabiliriz kısmını paylaşmak için değişik etkinliklerle anmaya çalışıyoruz. Etkinliklerle farkındalık oluşturup toplumu bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Biz sizler için varız. Biz sizleri seviyoruz ve sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için gece demeden gündüz demeden hep beraber koşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte zihinsel engelli öğrencilerden oluşan mehteran takımı sahne aldı. Daha sonrasında Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp tarafından Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç’a plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin ardından Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği üyeleri tarafından ‘Oyun İçinde Oyun’ adlı tek perdelik komedi oyunu sergilendi.

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