4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji’nin misafiri

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Erciyes Koleji, 4EU Eco Life Erasmus Plus Ka2 Projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Hem Kayseri’yi hem de Kayseri kültürünü tanıma şansı bulan yabancı konuklar, programlarını dolu dolu geçirdi. Okul içinde atölye etkinliklerine katılan ve birbirinden değerli ürünler ortaya koyan misafirler, Ali Dağı'na giderek doğaya tohum bombaları bıraktı.

4 ülkeden gelen misafirler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek gözlemlerini aktardı. Kapadokya gezisiyle de seyahatlerini bitiren misafir öğrenci ve öğretmenler, konukseverlikten oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

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