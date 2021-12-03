Bellona Kayseri Avrupa’ya veda etti

FIFA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol son maçında deplasmanda Neve David Ramla takımına 8971 mağlup oldu. SarıKırmızılılar D Grubu’nda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 7 puanla son sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, turnuvaya veda etti.
Salon: Kiryat Menachem Spor Salonu
Hakemler: Maria Ignatiou xx, Anastasios KArdaris xx İevgeni Dağlık xx
Neve David Ramla: Alyssa Baron xxx (25), Ofir Eliyahu x, Nofar Şalom xx, Meryem Hannun xx, Gili Eisner xx (4), Linda Lotta Lehtoranta xx (4), Paulina Hersler xxx (23), Mayis Nesher x, Emma Cannon xxx (33)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (2), Meltem Topaloğlu xx (9), Sevgi Tonguç x (4), Egle Sventorait xxx (31), Helin Bobeyi x, Destiny Slocum xxx (25)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.