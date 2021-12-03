Bellona Kayseri’de 3 isim forma giymedi

Bellona Kayseri Basketbolda dün oynanan Neve David Ramla maçında sakatlıkları bulunan üç oyuncu forma giymedi.

FIFA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son maçında dün İsrail’de Neve David Ramla takımı ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 8971’lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa’ya veda etti. SarıKırmızılı takımda Neve David Ramla maçında sakatlıkları bulunan kaptan Gizem Tüzün, Brooque Williams ve Fahriya Abdi forma giyemedi. 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol rakibi karşısında 6 oyuncu ile mücadele etti.

Fahriya Abdi, Gizem Tüzün ve Bropque Williams’in Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacakları maç günü belli olacak

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