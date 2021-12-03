Engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun: “Engellilerimizi hayata katmak için her şeyi yapmaya çalışacağız”

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu’nda yapılan etkinliğe Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerden oluşan mehteran takımının karşılamasının ardından yine öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterilerini izledi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin bulunduğu sergi açıldı.



“Başkan Çolakbayrakdar’dan bahçe sözü”

Sergi açılışında Caner isimli bir öğrenci Başkan Çolakbayrakdar’dan yağmur yağınca dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, okul bahçesinin düzeltilmesini istedi. Öğrencinin isteğini kırmayan Ahmet Çolakbayrakdar, baharda okulun bahçe düzenlemesini yaptıracağının sözünü verdi. Daha sonra protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini Caner ile birlikte kesti.

Herkesin engelli adayı olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun da, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Hepimizin yarın ne olacağını bilmediğimiz bir dünyada, hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Engellilerimizi saklamak ya da görmezden gelmek değil, bunların farkına varmak gerektiğini hepimizin bilmesi gerek. Bu anlamlı günde de burada özel eğitim okulumuzda engelli çocuklarımızla bir arada olmaktan, onların kendi eserlerini görünür hale getirmesinden son derece mutluluk duyduk. Engellilerimizle ilgili biz senede sadece 3 Aralık günü değil, diğer 364 gün de onların farkında olmamız gerektiğini düşünerek onları hayata kazandırmak ve hayatın içine katmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi.

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