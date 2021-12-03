Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Felahiye ilçesinde kümese giren vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi´nde müstakil bir evin kümesine vaşak girdi. Durumu fark eden ev sahibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, vaşağı yakalayarak kafese koydu. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen vaşak, ardından yeniden doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-03 14:30:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.