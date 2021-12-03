Karşıya geçemedi Karşıya geçmek isterken otomobil çarpan adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ö.K. idaresindeki 06 DA 2754 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Fevzi C.’ye (71) çarptı. Fevzi C. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan adam ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Fevzi C., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.