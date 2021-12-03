Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada R.A. ve M.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 parça halinde 51 gram Metamfetamin, 1 parca 4.40 gram bonzai maddesi, 1 adet 4.80 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili toplam 5 şüpheliye işlem yapılırken; R.A., M.K N., K.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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