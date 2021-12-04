Haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 6. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Amatör Küme’de 6. hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
EsentepesporKayseri Yolspor: Erol Eroğlu
Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor: Burak Altınel
BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik: Birtan Ekren
Kayseri GençlerbirliğiErciyes Esen Makina: Hüseyin Keğin
Kocasinan ŞimşeksporKayseri Yavuzspor: Ahmet Çıtak
Kayseri ŞekersporKocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu
OSB AtletiksporAmarat Gençlikspor: Ramazan Haymana
Başakpınar BelediyesporGültepespor: Ali Etlikçi
Tomarza BelediyesporKayserigücü FK: Volkan Oğuz
Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor: Mehmet Altıparmak
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.