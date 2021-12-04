Haftanın hakemleri belli oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 6. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme’de 6. hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

EsentepesporKayseri Yolspor: Erol Eroğlu

Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor: Burak Altınel

BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik: Birtan Ekren

Kayseri GençlerbirliğiErciyes Esen Makina: Hüseyin Keğin

Kocasinan ŞimşeksporKayseri Yavuzspor: Ahmet Çıtak

Kayseri ŞekersporKocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

OSB AtletiksporAmarat Gençlikspor: Ramazan Haymana

Başakpınar BelediyesporGültepespor: Ali Etlikçi

Tomarza BelediyesporKayserigücü FK: Volkan Oğuz

Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor: Mehmet Altıparmak

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