Çaldığı otomobille Kapadokya´yı gezerken yakalandı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç. (40), çalıntı otomobille Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.
Kayseri´de, farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.´nin gerçekleştirdiğini tespit etti. A.Ç., Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, çaldığı otomobille gezerken, polis ekiplerince yakalandı. Kayseri´ye getirilen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MOTOSİKLETİ, OTOMOBİLİN BAGAJINA YÜKLEMİŞ
Öte yandan A.Ç.´nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-12-04 17:01:09
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