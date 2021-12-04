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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 15. haftasında FraportTav Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. SarıKırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek.
Geride kalan 14 hafta sonunda 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 16 puan topladı. Yarın Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile FraportTav Antalyaspor maçı saat 13.30’da başlayacak ve karşılaşma da Halil Umut Meler düdük çalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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