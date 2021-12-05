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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

İHA

Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünü 21 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kayseri Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor ligin 6.haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 21’lık sonuçla Talasgücü Belediyespor ldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Muhammed Abbas Onay xx, Baran Can Durmuş xx, Orhun Aydın Duran xx
Kayseri Emar Grup FK: Erman Sarı x, Gökhan Açıkgöz xx, Murat Demirezen xx, Ercan Çiftçi xx, Onur Kaya xx, (M Furkan x dk 82), İsmail Bulu xx, Tolga Yıldız x ,(Halil Karataş dk 63), Çağatay Polatdemir xx, Hakan Albayrak x, Emre Erol xx, Halil Akhan x
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xx, Osman Buğra xxx, (Furkan Camcı x dk 90+2), Ramazan Taş xx, (Berkay Yılmaz x dk 87), Adem Hakan xx, (Muzaffer İlhan x dk 81), Canberk Soykuvvet xxx, Muhammet Özdemir xx, (Gökalp Kayha x dk 81), Uğurcan Gülay xxx, Ahmet Aydın xxx, Tayfun Yanar xxx, Emrah Turan xxx, (Mustafa İlkay Kartal x dk 90+2), Yusuf Kılıç xxx
Goller: İsmail Bulut dk 20 (Kayseri Emar Grup FK) Tayfun Yanar dk 36, Muhammet Özdemir (penaltı) dk 71 (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kart: Hakan Albayrak dk 60 (Kayseri Emar Grup FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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