Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Güray'ın şutu kaleyi bulmadı.

11. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasında buluşan Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

17. dakikada Kayserispor'un kazandığı penaltı için topun başına geçen Thiam, sağ köşeden topu filelere gönderdi. 20

33. dakikada Mairo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Paul Omo’nun şutunda top Lung’da kaldı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Candaş Erbil xx

Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xxx, Mario x, Carole xx, İbrahim xxx, Thiam xxx, Onur Bulut xx, Campanharo xx

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur, Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Antalyaspor: Boffin xx, Bahadır xx, Doğukan xxx, Güray xx, Paul Omo xx, Fedor xxx, Poli xx, Riberio xxx, Silva xx, Bünyamin xx, Veysel xx

Yedekler: Doğukan, Floranus, Pereira, Eren, Nuri, Milosevic, Erkan, Houssam, Mevlüt, Gökdeniz

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Thiam (dk. 11 ve 17 pen.) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Mario (dk. 34) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Koolovetsios (Kayserispor), Poli, Silva (Antalyaspor)

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