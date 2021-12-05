Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 2-0



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA)- STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Erbil

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 86 Attamah), Campanharo (Dk. 61 Uğur Demirok), Kemen, Emrah Başsan (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, GavranovicFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 46 Milosevic), Kudryashov, Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 61 Gökdeniz Bayraktar), Fredy, Güray Vural, Doğukan Sinik (Dk. 73 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 46 Ghacha), Mukairu (Dk. 82 Naldo)

GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 16 (P) Thiam (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Lung (Yukatel Kayserispor), Poli, Amilton, Doğukan Sinik, Güray Vural (Fraport Tav Antalyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 33 Gavranovic, Dk. 59 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci ve 16'ncı dakikada penaltıdan Mame Thiam kaydetti.

11'inci dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.

14'üncü dakikada Thiam'ın kafayla çevirmeye çalıştığı top Poli'nin eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

17'nci dakikada penaltı atışını kullanan Thiam, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

33'üncü dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Gavranovic, bir pozisyon sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlar sonucunca, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

49'uncu dakikada sağ kanatta Ghacha'nın ortasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda top yandan auta gitti.

59'uncu dakikada Kayserispor 9 kişi kaldı. Kolovetsios, Fredy'e yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in sert şutunu kaleci Lung çeldi. Ardından topla buluşan Gökdeniz Bayraktar'ın şutunda Lung bu kez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78'inci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung gole izin vermedi. Dönen topu Ghacha tamamlamak istedi, Lung bu kez topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-05 15:47:52



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