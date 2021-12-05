Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından

DHA

Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-SPOR Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport Tav Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadık. Bu kolay iş değil. Çok önemli bir virajı döndük" dedi. Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk ise, "Bu maçı iş kazası olarak niteleyebiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport Tav Antalyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Yukatel Kayserispor 2-0 kazandı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, "Kayserispor'u tebrik ediyorum . Bizden daha fazla bu maçı önemseyen takımdı. Maçtan önce futbolcularımıza birçok hatırlatmalarımız vardı ama bunu uygulayan takım rakibimiz oldu. Biz ilk 20-30 dakikada kaybettiğimiz pozisyon ve penaltı ile skor 2-0'a geldi. İkinci yarı çok kötü performans sergiledik. Bu maçın performansına bakmak gerekirse kendimize bakmalıyız. Umarım sadece kaza maçıdır. Bu maçı iş kazası olarak niteleyebiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlara bakacağız. Kayserispor savunmada çok iyi duvar ördü. Üretkenlikte kısırdık. Karşı taraf 9 kişi kaldı ama siz üretkenliği başaramadığınız zaman rakibin kaç kişi kalmasının bir önemi yok" diye konuştu.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Öncelikle tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bugün Emrah, Thaim ve Uğur sakatlıktan çıkmalarına rağmen iyi katkıda bulundular. Maçın erken dakikalarında 2-0 öne geçtik. Bu takım için önemli. Maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadık. Bu kolay iş değil. Çok önemli bir virajı döndük. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. Eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Antalyaspor iyi bir takım. İyi organizeli bir takım. Başarılı oyuncuları var. Oyuncularımızı kutluyoruz. Beşiktaş maçı önce 2 kırmızı kart gören futbolcumuz oldu. Daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanalra gelene kadar çok çalışacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Her iki takım teknik direktörünün açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-12-05 16:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 2-0
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - F.T. Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - F.T. ...
Şehit ailesi istedi Sindelhöyük'lü gençler stada koştu
YEREL HABERLER Şehit ailesi istedi Sindelhöyük'lü gençler stada ...
Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu Tırdan indirirken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu Tırdan ...
Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (EK ...
Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor ...
Kayseri´de 3 yıllık kazılarda 7,5 milyon yıllık bine yakın fosil bulundu
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 yıllık kazılarda 7,5 milyon yıllık bine ...
Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi kaldı? Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun: "Burasının milattan sonra 4. yüzyıla ait olabileceğini düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Bizans İmparatoru 2. Konstantin Örenşehir'de mi ...
Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
YEREL HABERLER Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı
Kayseri Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: "Ziyaretçilerimiz yazarlardan, yazarlarımız da Kayserimizden çok memnun"
YEREL HABERLER Kayseri Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını Sun Fuarcılık ...
Başkan Özdoğan: “Gençler bizim geleceğimiz”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Gençler bizim geleceğimiz”
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: “Kazandığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: “Kazandığımız ...
Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
YEREL HABERLER Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
İl Sağlık Müdürü Benli: “4. dalgayı oluşturan kesim aşısızlardır”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli: “4. dalgayı oluşturan kesim ...
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek ...
Şaşkın hırsızlar kamerada Çaldıkları motosikleti araca yerleştiremeden kaçtı
YEREL HABERLER Şaşkın hırsızlar kamerada Çaldıkları motosikleti ...
Çaldığı otomobille Kapadokya´yı gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille Kapadokya´yı gezerken yakalandı
Özhaseki: “Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Biraz sabır, sonu selamet”
YEREL HABERLER Özhaseki: “Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, ...
Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "AK Parti bugün seçim olacakmış gibi kurulduğu günden bu yana çalışmalarını devam ettiriyor"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare ...
Melikgazi Belediyesi eğitimde en önde olmaya devam ediyor Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu’nun temeli atıldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi eğitimde en önde olmaya devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.