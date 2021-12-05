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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'dan soğuk havada sıcak çorba ikramı

İHA

Kocasinan'dan soğuk havada sıcak çorba ikramı

Kocasinan Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan ikram çeşmesiyle vatandaşlara her sabah sıcak çorba ikram ediliyor. Soğuk kış günlerinde ikram edilen bir bardak çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağı oluşturduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İkramlarımızdan hoşnut kalınması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, soğuk kış günlerinde ikram edilen salep veya çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağını güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşatıyoruz. Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ve sıcak çorba ikram ederken, Ramazan ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah Hastane Caddesi'nde konumlandırdığımız mobil aracımız sayesinde hasta ve hasta yakınlarına her sabah sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde gönül birliği kurmuş oluyoruz. Hemşehrilerime hizmet etmenin ve bu hizmetin teşekkür olarak geri dönmesinin haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İkram Çeşmesi’nden faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:
“Kocasinan Belediyesi’nin en güzel hizmetlerinden biri olan İkram Çeşmesi’yle sabahın soğuk saatlerinde sıcacık çorbayla içimiz ısınıyor. Bu hizmetleri bizlere sunan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”
Öte yandan Kayserililere bu zamana kadar birçok geleneksel lezzetlerden ikram eden Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Kocasinan Belediyesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde konumlandırılan ‘İkram Çeşmesi’ hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor. Portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesiyle aynı zamanda insanların yoğun olduğu etkinlik alanlarında; vatandaşlara kışın sıcak, yazın ise soğuk içecekler sunuluyor. Kayseri halkının büyük takdirini kazanan bu uygulamayla Kocasinan Belediyesi, Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ikram geleneğinin en güzel örneği sergilemiş oluyor. Vatandaşlar ise çoğu zaman ikramlarını Başkan Çolakbayrakdar’ın elinden alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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