Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı istifa etti



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 16 senedir Başantrenörlük görevinde bulunan Ayhan Avcı istifa etti.

Daha önce 6 kez isim değişikliğine giden ve 2021-22 sezonuna maddi sıkıntılarla giren Bellona Kayseri Basketbol'da yerli ve yabancı sporculardan ayrılanlar olmuştu. Geçen hafta kulüp başkanı Ömer Yağmur'un istifa ettiği Bellona Kayseri Basketbol'da ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi de başantrenör Ayhan Avcı istifa etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün oynanan Beşiktaş maçı öncesi Ayhan Avcı takımdan ayrıldı. Beşiktaş maçına takımı yardımcı antrenör Selim Aldağ çıkarttı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-05 18:48:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.