

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente Mersin ve Adana´dan kaçak makaron ve tütün getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda ve depo önündeki 3 adet kamyonda kaçak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-05 18:56:15



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