CeraStyle OSB Teknik Koleji geriden gelerek kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı maçta 20 geriden gelerek Merinos'u 32 mağlup etti.
SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji, haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar deplasmandan 32’lik galibiyetle dönerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu
Hakemler: Halid Cerit xx, Bektaş Kalender xx
Merinos: Ayşe Mert x, Betül Çoban x, Gülcan Akyıldız x, Marija Zelenovic x, Ceyda Demirhan x, Duygu Güncü x, Selen Durusoy x, Ceren Yüzgenç x, Buse Serbest x, Natasa x, Ecem Vatansever x
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Ünzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx
Setler:
1.Set: 2520
2.Set: 2515
3.Set:1825
4.Set: 2225
5.Set: 1215
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.