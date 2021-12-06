Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 11 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen MakinaKayseri Gençlerbirliği: 40

Tomarza BelediyesporKayserigücü FK: 11

BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik: 42

EsentepesporKayseri Yolspor: 23

Başakpınar BelediyesporGültepespor:11

Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor: 24

Kocasinan ÜlküsporKayseri Şekerspor: 31

Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor: 22

Kocasinan ŞimşeksporYavuzspor: 61

OSB Teknik KolejiAmarat Gençlikspor: 00

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