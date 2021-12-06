Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 11 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen MakinaKayseri Gençlerbirliği: 40
Tomarza BelediyesporKayserigücü FK: 11
BuğdaylısporErciyes Reşadiye Gençlik: 42
EsentepesporKayseri Yolspor: 23
Başakpınar BelediyesporGültepespor:11
Hacılar ErciyessporÖzvatan Gençlikspor: 24
Kocasinan ÜlküsporKayseri Şekerspor: 31
Talas AnayurtsporSanayi Esnafspor: 22
Kocasinan ŞimşeksporYavuzspor: 61
OSB Teknik KolejiAmarat Gençlikspor: 00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.