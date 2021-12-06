Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta OSB Atletikspor - Amarat Gençlikspor: 0-0

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda 6.hafta karşılaşmasında OSB Atletikspor ile Amarat Gençlikspor karşı karşıya geldi. Organize Sanayi Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki takım da haftayı 1’er puanla kapattı.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Halit Karacabay xxx, Hacı Güverti xxx

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Yiğit Başaran Hava xxx, A.Samet Şimşek xxx, Emre Karakaya xx, (Yusuf Aydoğdu xx dk 52), Muhammed Yasin Bilir xx, Emre Tunahan Gürbüz xx, Emre Ulu xxx, Yusuf Karamanoğulları xx, Doğukan Kılıç xx, Furkan batar xx, Yusuf Aydınlı xx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Sedat Sönmez xxx, Yasin Serinxx, (Samet Altıbuğa xx dk 52) Erdin Kaynar xx, Mustafa Kavdır xx, (Fatih Karakuş x dk 78), Engin Üçel xxx, Samet Sarıçiçek xx, Mehmet Durdu x, (Kürşat Cengiz xx dk 46 ) Durmuş Tarım xx, (Faik Peker x dk 77), İsmail Efe xx, Yusuf Soysal xx, (Kemal Kargın x dk 78)

Kırmızı Kart: Erdin Kaynar dk 90+2 ( Amarat Gençlikspor)

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