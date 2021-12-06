Narkotik polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor Kayseri’de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde bulunan bir evde arama yapıldı. İkamet aramasında 537 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ve 5 bin 150 TL para bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, evdeki 2 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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