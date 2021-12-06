Kayserispor, Beşiktaş maçı öncesi moral buldu



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0'lık sonuçla geçerek, hem 3 maç sonra galip geldi, hem de Beşiktaş maçı öncesi moral buldu.

Ligin 11'inci haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik sonuçla mağlup eden Yukatel Kayserispor daha sonra karşılaştığı Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalmış, Çaykur Rizespor'a ise 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu. Sarı kırmızılılar ligin 15'inci haftasında Antalyaspor'u Mame Thiam'ın 2 golü ile yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor ligin 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi moral bulmuş oldu. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-06 11:09:56



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