Nihat Bengisu biyografisine büyük ilgi

Kayseri 4. Kitap Fuarı kapsamında, yeni yayınlanan 'Ensar Ruhlu Muhacir' isimli biyografinin tanıtımı yapıldı. Büyük ilgi gören programda, kitabı kaleme alan gazeteciyazar Rıfat Yörük ile hayatı anlatılan Genel Cerrahi Hocası Prof. Dr. Nihat Bengisu okurlarla buluştu.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı 1. Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Yörük’ün sorularını cevaplandıran Bengisu, hayatından bazı önemli kesitleri aktardı. Konuşmasında İstanbul’da yaşadığını ancak 21 yılını geçirdiği Kayseri şehrinin ömründe ve hatıralarında önemli bir yer tuttuğunu belirten Bengisu, halen bu şehirden bir misafir ya da selam gelse veya bir yerde şehrin adı anılsa, kendisinde tatlı bir kalp çarpıntısı başladığını söyledi.

Söyleşinin ardından Rıfat Yörük ve Nihat Bengisu, 19 bölüm ve 620 sayfadan oluşan 'Ensar Ruhlu Muhacir' isimli biyografiyi Yüzleşme Yayınları standında okurları için imzaladı. Bengisu ayrıca kendi yazdığı 'Tabip Gözüyle İbadetler' isimli eserini de imzaladı.

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