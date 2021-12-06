Melikgazi BESK seriye devam etti

Ampute Futbol 1. Ligi'nin beşinci haftasında İstanbul deplasmanında Başakşehir Ampute takımıyla karşılaşan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 32 yenerek namağlup serisini korudu.

Melikgazi BESK Ampute Futbol As Başkanı Kerim Sağır, galibiyet sonrası bir açıklama yaptı. Sağır açıklamasında, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliklerinin ardından İstanbul yolculuğu başladı. Galibiyet sözü vermiştik. Sözümüzü tutmanın sevinci ile güzel şehrimize dönüyoruz. Sporcularımız üstün bir performans gösterdi. Rakibimiz ligin güçlü isimlerinden biriydi. İnşallah seriye devam ederek ilk yarı sonunda Süper Lig için avantaj elde edeceğiz" dedi.

Takım Kaptanı Yunus Dalmaz ise; “Engelliler gününde kulübümüzü makamında kabul ederek bir ampute futbol sahasının yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini veren Onursal Başkanımız Mustafa Palancıoğlu beye galibiyeti armağan ediyoruz. Takım uyumumuz çok iyi buda sonuca götürüyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı performansı gösteren biz olacağız” ifadelerini kullandı.

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